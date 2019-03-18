В Совфеде отреагировали на обещание Порошенко «вернуть Крым после выборов»

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал обещание президента Украины Петра Порошенко «вернуть Крым после выборов». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, Порошенко «дурит избирателя».

Морозов отметил, что обещание Порошенко адресованы Западу.

Реклама

«Но главный адресат этого заявления живет не на Украине, а в Брюсселе и Вашингтоне. Перед ними и ломает шапку Порошенко», — заявил Морозов.

Ранее эксперт оценил слова Порошенко о скором возвращении Крыма в состав Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.