Порошенко пообещал вернуть Крым сразу после выборов

Президент Украины Петр Порошенко пообещал сделать все возможное для возвращения Крыма «сразу после президентских выборов». передает РИА «Новости».

Он заявил, что Киев «никогда не пойдет ни на какие подковерные договоренности».

«И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов», — заявил он.

Ранее Петр Порошенко заявил, что возможен прогресс по вопросу о размещении миротворцев в Донбассе после президентских выборов в стране.