Медведчук назвал ошибочным отказ Украины от дружбы с Россией

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На Украине председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук подчеркнул, что украинские власти допускают ошибку, отказываясь от договора о дружбе с Россией. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, эту ошибку совершил действующий президент страны Петр Порошенко и члены парламента.

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«Это ошибка президента Украины, ошибка парламента. Мы фактически отказались от продления большого договора, и с 1 апреля этот договор прекращает действие», — заявил Медведчук.

Он добавил, что договор регулировал различные аспекты во взаимодействии двух стран, а из-за отсутствия нового договора украинцы, проживающие на территории России, останутся без правовой защиты.

Как отмечает телеканал, в декабре 2018 года Порошенко подписал закон, по которому договор о дружбе с Россией прекращает свое действие.

Ранее сообщалось, что Медведчук предупредил об угрозе нового майдана.