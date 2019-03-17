Визит Путина в Крым анонсировали в Кремле

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Президент России Владимир Путин посетит Крым и Севастополь 18 марта, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как отмечается, в ходе визита на полуостров Путин примет участие в торжествах по случаю пятой годовщины референдума и воссоединения Крыма с Россией.

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Также российский лидер посетит церемонию ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС, а в режиме видеоконференции примет участие в открытии Таврической ТЭС и подстанции «Порт» в Тамани.

«В Севастополе президент осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 гг. и 1941-1944 гг. «Малахов курган», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, 18 марта в Симферополе Путин встретится с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Ранее сообщалось, что запуск новых ТЭС в Крыму был запланирован на годовщину присоединения.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.