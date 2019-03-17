ЕС снова не признал итоги референдума о присоединении Крыма

<img src="//img.gazeta.ru/files3/239/12140239/RIAN_5747494-pic905-895x505-41921.jpg">

Евросоюз вновь подтвердил приверженность политике непризнания итогов референдума о включении Крымского полуострова в состав России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на распространенное ЕС заявление.

В тексте документа отмечается, что политика непризнания, в том числе, подразумевает ограничительные меры в отношении России. Евросоюз также называет присоединение Крыма «прямым вызовом международной безопасности», которое «привело к опасному росту напряженности» в Керченском проливе.

Реклама

Также ЕС вновь призвал государства-члены ООН рассмотреть вопрос о принятии аналогичных мер непризнания в соответствии с резолюцией Генассамблеи Совбеза ООН.

Ранее сообщалось, что украинская журналистка съездила в Крым и не обнаружила на полуострове ностальгии по Украине.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.