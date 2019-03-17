Опрос: почти 90% венесуэльцев хотят отставки Мадуро

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Венесуэльская компания Meganálisis, которая занимается изучением общественного мнения, опубликовала результаты опроса жителей страны, из которых следует, что 88,9% венесуэльцев хотели бы, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро покинул свой пост.

Отмечается, что опрос проводился с 11 по 14 марта, в нем приняли 1,1 тысяча венесуэльцев, которые проживают в 16 крупнейших регионах и, в частности, 32 самых крупных городах Венесуэлы. Эксперты уточнили, что статистическая погрешность исследования составляет 3,3%.

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По данным опроса, только 8,8% опрошенных хотели бы, чтобы Мадуро сохранил свой пост. Также интервьюеры спросили венесуэльцев, поддерживают ли ни намерение самопровозглашенного президента республики Хуана Гуайдо пустить в страну иностранную гуманитарную помощь. Выяснилось, что сторонниками этой инициативы являются 87,5% опрошенных, когда как против выступают 9%.

Ранее сообщалось, что Гуайдо захватил власть над нефтяной компанией Citgo.