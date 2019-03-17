Сын Буша обеспокоился «по-настоящему опасной» внешней политикой Трампа

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Джеб Буш, сын 41-го президента США Джорджа Буша, заявил, что президент США Дональд Трамп сделал «кое-какие хорошие вещи», однако упрекнул его в «по-настоящему опасной» внешней политике. Свое мнение он выразил телеканалу CNN.

Он отметил, что в настоящее время Соединенные Штаты еще не столкнулись с «большим кризисом» из-за международной политики Трампа.

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«Но стремление к односторонности или [методу] «делай-это-в-одиночку», думаю, по-настоящему опасны», — сказал Буш.

Политик подчеркнул, что из-за такой политики «друзья» США перестали им доверять, а «противники», наоборот, «воодушевлены» таким подходом.

Ранее Буш призывал республиканцев бросить вызов Трампу в 2020 году.