Сын Буша обеспокоился «по-настоящему опасной» внешней политикой Трампа
Джеб Буш, сын 41-го президента США Джорджа Буша, заявил, что президент США Дональд Трамп сделал «кое-какие хорошие вещи», однако упрекнул его в «по-настоящему опасной» внешней политике. Свое мнение он выразил телеканалу CNN.
Он отметил, что в настоящее время Соединенные Штаты еще не столкнулись с «большим кризисом» из-за международной политики Трампа.
Реклама
«Но стремление к односторонности или [методу] «делай-это-в-одиночку», думаю, по-настоящему опасны», — сказал Буш.
Политик подчеркнул, что из-за такой политики «друзья» США перестали им доверять, а «противники», наоборот, «воодушевлены» таким подходом.
Ранее Буш призывал республиканцев бросить вызов Трампу в 2020 году.