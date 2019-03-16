«Маньяк»: беглый депутат о нездоровой любви Порошенко к деньгам

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Беглый украинский народный депутат Александр Онищенко заявил, что у действующего президента Украины Петра Порошенко наблюдается нездоровая тяга к деньгам. Об этом сообщает «Политнавигатор».

По его словам, политик якобы хочет превратить всю страну в свой бизнес.

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«Думаю, что он (Порошенко. — «Газета.Ru») приходит, раскладывает вот эти доллары, начинает с ними разговаривать, общаться, гладить – такой «маньяк»», — заявил Онищенко.

Он добавил, что украинский президент, по его мнению, хочет стать самым богатым человеком в государстве. Порошенко якобы намерен выгнать из Украины всех богатых людей, так как бедными управлять легче.

Ранее сообщалось, что на Украине раскрыли мошенническую схему по скупке голосов Порошенко.