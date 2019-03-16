Мадуро счел терактом США аварию в электросетях Венесуэлы
Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что авария в электросетях страны является устроенным США терактом. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, народу Венесуэлы удалось справиться с «террористической атакой», в настоящее время страна готова двигаться дальше.
Реклама
«Кибератака против венесуэльской электрической системы — это был террористический акт со стороны правительства США против народа Венесуэлы», — завил Мадуро.
Он добавил, что это была самая крупная кибератака на Земле.
Ранее сообщалось, что участник теракта против Мадуро трижды встречался с чиновниками США.