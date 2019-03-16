Мадуро счел терактом США аварию в электросетях Венесуэлы

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Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что авария в электросетях страны является устроенным США терактом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, народу Венесуэлы удалось справиться с «террористической атакой», в настоящее время страна готова двигаться дальше.

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«Кибератака против венесуэльской электрической системы — это был террористический акт со стороны правительства США против народа Венесуэлы», — завил Мадуро.

Он добавил, что это была самая крупная кибератака на Земле.

Ранее сообщалось, что участник теракта против Мадуро трижды встречался с чиновниками США.