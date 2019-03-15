МИД России попросил Белоруссию об уважительном отношении к послу

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В МИД России отреагировали на высказывание пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза, который обвинил российского посла в Минске Михаила Бабича в неуважении к белорусам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы российского МИДа Григория Карасина.

«Мы ознакомились с реакцией пресс-секретаря министерства иностранных дел Белоруссии, и я бы сказал, что мы вправе рассчитывать на более уважительное отношение к послу», — сказал Карасин.

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По данным агентства, Бабич также отреагировал на критику МИД Белоруссии.

«Как работали, так и будем работать. Своей работой будем еще раз объяснять свою позицию, доказывать свою позицию», — отметил Бабич.

Он добавил, что слышал в свой адрес и более резкую критику.

Ранее Бабич ответил на вопрос о вступлении Белоруссии в состав России.