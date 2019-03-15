СМИ узнали имя российского «дипломата-шпиона», задержанного в Швеции

Фигурантом «шпионского скандала» в Швеции является Евгений Умеренко, который работал советником шведского посольства России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

В газете Dagens Nyheter опубликовали видеозапись задержания мужчины шведскими правоохранителями, предположительно, на нем запечатлен Умеренко.

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В агентстве напомнили, что полиция Швеции задержала 46-летнего мужчину в конце февраля по подозрению в сборе разведданных. Шведские спецслужбы считают, что мужчина, работавший в стране дипломатом, был завербован российской разведкой.

Ранее в МИД Швеции прокомментировали «шпионский скандал» с дипломатом России. Отмечалось, что для консультаций в шведский МИД был вызван посол России в Швеции Виктор Татаринцев.