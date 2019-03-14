Журналистов не пускают на митинг Порошенко в Волынской области

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В Волынской области Украины журналистов не пускают на встречу украинского лидера Петра Порошенко с избирателями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, к сцене, на которой должен выступить Порошенко, пропускают только «избранных людей».

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Как отмечается, митинг Порошенко должен пройти на центральную площади в городе Ковель.

При этом охранники отказываются пропускать журналистов на мероприятие.

Ранее сообщалось, что охранники Порошенко выгнали журналиста с митинга в Чернигове.