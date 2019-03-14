Эксперт: Грудинин и Алферов – фигуры совершенно не сопоставимые

Передача мандата депутата Госдумы Жореса Алферова Павлу Грудинину вызывает недоумение, заявил «Газете.Ru» политолог Андрей Колядин.

«Ни в коем случае не хотел бы обижать Грудинина, но он и Алферов – совершенно не сопоставимые фигуры. Хотя бы, с коммунистической точки зрения. Коммунисты не должны быть связаны с эксплуатацией других людей и получением коммерческой прибыли – это основа любого бизнеса. Грудинин же личную выгоду всегда ставил выше, чем общественные проекты», - отметил эксперт.

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«С одной стороны, коммунист-буржуй – это прекрасное явление нынешнего времени. С другой, нобелевский лауреат Алферов, который всю жизнь посвятил науке, развитию своей страны. Но это абсолютно несопоставимые фигуры», - констатировал Колядин.

По словам политолога, сейчас КПРФ нуждается, прежде всего, не в личностях, которые отстаивают идеологические основы коммунизма, а в новых инвестициях.

«И Грудинин в состоянии эти инвестиции осуществить. Другое дело, что для этой должности подошел бы не он, а любой другой человек, отстаивающий основы коммунистической идеологии. Это было бы правильно», - считает эксперт.