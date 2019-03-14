МИД Швеции прокомментировал шпионский скандал с дипломатом России
Министерство иностранных дел Швеции прокомментировало ситуацию вокруг российского дипломата, которого подозревают в шпионаже. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, посол России в Швеции Виктор Татаринцев был вызван в шведский МИД из-за «шпионского скандала» с российским дипломатом.
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Как отмечается, МИД Швеции консультируется со Службой безопасности страны по этому вопросу.
Ранее СМИ сообщили, что посла России вызвали в МИД Швеции на фоне шпионского скандала.