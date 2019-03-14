Глава Европарламента ответил на обвинение в симпатии к фашизму

Глава Европарламента Антонио Таяни извинился за свою положительную оценку деятельности итальянского диктатора Бенито Муссолини. Об этом сообщает ТАСС.

Cлова Таяни вызвали недовольство некоторых политических партий, которые потребовали его отставки.

«Как убежденный антифашист, я прошу прощения у всех тех, кого, возможно, обидело то, что я сказал. Мои слова не были направлены на оправдание или минимизацию антидемократического и тоталитарного режима», — сказал Таяни.

Ранее в своем интервью итальянскому радио Таяни заявил, что Бенито Муссолини, хотя и был диктатором, занимался строительством зданий, дорог, мостов и других сооружений. В ответ на это его обвинили в симпатии к фашизму. .