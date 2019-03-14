Главу Европарламента раскритиковали за симпатии к фашизму

Удо Буллманн, который возглавляет вторую по численности фракцию Европарламента , уличил председателя ассамблеи Антонио Таяни в том, что он симпатизирует фашизму. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Речь идет об интервью, которое Таяни дал итальянскому радио. В нем он заметил, что Бенито Муссолини, хотя и был диктатором, занимался строительством зданий, дорог, мостов и других сооружений.

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«Как председатель Европарламента может не признавать (преступную) природу фашизма?» — написал Буллманн.

В ответ Таяни заявил, что его словами манипулировали, а сам он всегда был антифашистом.

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