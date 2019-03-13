Порошенко встретили криками «позор«и «вон» в Чернигове

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Украинского президента Петра Порошенко встретили в Чернигове криками «Ганьба!» и «Геть!», что означает «позор«и «вон». Об этом сообщает «Украинские новости».

Отмечается, что Порошенко прошел мимо членов партии «Национальный корпус» в Чернигове, которые стали кричать «Ганьба!» и «Геть!». Также после этого он отказался отвечать на их вопросы.

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«Вы видите, как президента принимают? Стыд вам!», — воскликнул в ответ Порошенко.

Ранее сообщалось, что пенсионер послал Порошенко 14 февраля.