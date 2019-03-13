«Самый ожидаемый документ в Вашингтоне»: NYT об ажиотаже из-за «российского дела»

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Итоговый доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера по «российскому делу» — самый ожидаемый документ в Вашингтоне после того, как в сентябре 1998 года в конгрессе появился доклад спецпрокурора Кеннета Старра по делу президента Билла Клинтона, пишет The New York Times.

Телевизионщики буквально осадили офис специального прокурора Роберта Мюллера, который ведет «российское дело», а также здание федерального суда и — по крайней мере до тех пор, пока журналистов не попросили уйти — офис генерального прокурора Уильяма Барра. Интерес СМИ связан с ожидаемым завершением расследования возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года, пишет NYT.

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Законодатели на Капитолийском холме так отчаянно нуждаются в намеках, что просят своих помощников звонить в минюст в попытке вымолить хоть какую-то информацию о «российском деле», пишет NYT.

Вашингтон в панике и полон слухов в ожидании доклада специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в выборы 2016 года и о том, был ли сговор между президентом Дональдом Трампом или его помощниками с россиянами и препятствование правосудию.

Однако еще больше доклад Мюллера ждут те, кто попал в поле зрения следователей в ходе «российского дела», например, бывшие сотрудники Трампа, заключает NYT.

Россия отрицает вмешательство в выборы за рубежом.