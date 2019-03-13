Трамп прокомментировал сообщения о подмене жены двойником

Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения о том, что у его жены Мелании Трамп есть двойник. Об этом он написал в своем твиттере.

Американский лидер назвал «теорию заговора о подмене жены» и новости по этой теме «фейком».

Также Трамп добавил, что со временем теории становятся все более «ненормальными»

Ранее сообщалось, что теория заговора о подмене жены Трампа двойником вновь охватила сеть. Многие пользователи засомневались, что на одной из последних фотографий президента США с ним находится его жена.