Трамп ответил Пелоси на слова о том, что он «не стоит» импичмента
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера демократов в палате представителей Нэнси Пелоси о том, что он «не стоит» импичмента. Об этом он написал в твиттере.
Он отметил, что «ценит» ее заявление, но он не сделал на своем посту ничего плохого.
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«Как вы можете объявить импичмент человеку, который, по мнению многих людей, является самым успешным президентом в истории по итогам первых двух лет правления...?», — подчеркнул Трамп.
Американский лидер подчеркнул, что импичмент существует для того, чтобы пресекать действительно серьезные преступления.