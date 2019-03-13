Трамп ответил Пелоси на слова о том, что он «не стоит» импичмента

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера демократов в палате представителей Нэнси Пелоси о том, что он «не стоит» импичмента. Об этом он написал в твиттере.

Он отметил, что «ценит» ее заявление, но он не сделал на своем посту ничего плохого.

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«Как вы можете объявить импичмент человеку, который, по мнению многих людей, является самым успешным президентом в истории по итогам первых двух лет правления...?», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что импичмент существует для того, чтобы пресекать действительно серьезные преступления.

Ранее Пелоси заявила, что Трамп «не стоит» импичмента.