Politico: половина британцев ждут отставки Терезы Мэй

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Половина британцев хотят отставки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй после унизительного поражения в ходе голосования по ее сделке с ЕС, пишет Politico со ссылкой на проведенный опрос респондентов.

Опрос 500 респондентов проводился в течение нескольких часов после того, как 12 марта сделку Мэй во второй раз отвергли в парламенте подавляющим большинством. Результаты исследования также говорят о растущей поддержке второго референдума и отказа от выхода из Евросоюза.

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Как отмечает издание, 50% респондентов заявили, что Тереза Мэй должна уйти в отставку, 32% выступили за сохранение за ней поста премьер-министра.

Ранее сообщалось, что парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit. Агентство Bloomberg предсказало, что Терезе Мэй грозит потеря поста премьер-министра после провала второй попытки добиться от парламента поддержания ее варианта сделки по Brexit.