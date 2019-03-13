Мадуро попросил Россию помочь в расследовании кибератаки

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен попросить ООН, Россию, Китай, Иран и Кубу помочь в расследовании атаки на систему электроснабжения республики. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, у России и Китая есть большой опыт в вопросах защиты от кибератак.

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Он также добавил, что назначил спецкомиссию по расследованию атаки.

Мадуро подчеркнул, что власти Венесуэлы смогли восстановить систему энергоснабжения страны.

Ранее сообщалось, что Мадуро призвал молиться о восстановлении света в Венесуэле.