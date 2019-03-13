Саакашвили решил вернуться на Украину

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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернуться на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он рассчитывает приземлится в аэропорту Киева 1 апреля.

Он также добавил, что его решение связано с тем, что украинский лидер Петр Порошенко не сможет попасть во второй тур президентских выборов.

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Саакашвили подчеркнул, что уже купил билет на самолет.

Ранее Саакашвили рассказал о намерении Порошенко «обменять» Крым на членство в ЕС.