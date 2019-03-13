СЕ призвал Раду отложить принятие закона о госязыке

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Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала депутатов Верховной рады Украины отложить принятие закона о государственном языке. Об этом сообщает «Украинские новости».

По ее словам, депутатам стоит рассмотреть законопроект об украинском языке после президентских выборов.

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Она также добавила, что различные языковые группы должны быть вовлечены в процесс разработки подобного закона.

Миятович подчеркнула, что в ходе избирательной компании данные законопроекты часто становятся «поляризованными».

Ранее сообщалось, что в Венгрии назвали «полуфашистским» закон об образовании на Украине.