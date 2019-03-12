Администрация Трампа закрывает иммиграционные офисы

Администрация президента США Дональда Трампа готовится закрыть 21 международное отделение Службы гражданства и иммиграции США, что может замедлить обработку заявлений на получение ряда виз и разрешений, сообщает Washington Post.

Уточняется, что администрация хочет перевести эти функции в ведение внутренних офисов госдепартамента.

Реклама

Как правило, офисы облегчают подачу заявлений от потенциальных иммигрантов в Соединенные Штаты.

Это решение было принято в рамках политики администрации по ужесточению иммиграционного контроля.