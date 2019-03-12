Фото с «побегом» Порошенко с митинга оказалось фейком

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил, что фотография «побега» украинского лидера Петра Порошенко с митинга является «классическим фейком». Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Классический фейк, фото обрезано», — написал Цеголко.

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В свою очередь фотограф УНИАН Леонид Шевчук сообщил, что является автором фотографий. Он пояснил, что кадры сделаны до митинга, и Порошенко идет к собравшимся людям, а не убегает от них.

Ранее в сети появилось обрезанное фото с президентом Украины Петром Порошенко, который якобы в спешке покидает митинг своих сторонников в украинском городе Житомир.