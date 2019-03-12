В Кремле поставили точку в вопросе передачи Курил Японии
Россия не намерена передавать Японии острова Северных Курил, сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле.
Источники издания рассказали, что в Кремле «нет планов» по передаче островов Северных Курил Японии.
Источник в Министерстве иностранных дел (МИД) пояснил, что Россия не хочет прямо отказывать Японии в вопросе передачи спорных территорий «из соображений дипломатии». Также он добавил, что Токио не сможет выполнить условия, которые российская сторона выдвинет для передачи островов.
Ранее сообщалось, что Япония изменила стратегию переговоров с Россией по Курилам.