В Кремле поставили точку в вопросе передачи Курил Японии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/321/12100321/RIAN_5706360.HR-pic905-895x505-78862.jpg">

Россия не намерена передавать Японии острова Северных Курил, сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле.

Источники издания рассказали, что в Кремле «нет планов» по передаче островов Северных Курил Японии.

Источник в Министерстве иностранных дел (МИД) пояснил, что Россия не хочет прямо отказывать Японии в вопросе передачи спорных территорий «из соображений дипломатии». Также он добавил, что Токио не сможет выполнить условия, которые российская сторона выдвинет для передачи островов.

Ранее сообщалось, что Япония изменила стратегию переговоров с Россией по Курилам.