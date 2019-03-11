Президент Алжира отказался от пятого срока
Президент североафриканского Алжира Абдель Азиз Бутефлика заявил, что не будет баллотироваться на пятый срок, сообщает Reuters со ссылкой на президентскую администрацию.
Также в сообщении администрации говорится, что президентские выборы, которые были назначены на апрель, будут перенесены. Новые сроки выборов не уточняются.
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Помимо этого отмечается, что в скором времени в алжирском правительстве пройдут перестановки.
В начале марте оппозиция Алжира потребовала отставки президента.