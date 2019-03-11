МИД Австрии вызвал посла Украины

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Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла Украины в Вене Александра Щербу из-за того, что украинские власти не допустили на территорию страны австрийского журналиста Кристиана Вершюца из телерадиокомпании ORF. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на австрийский МИД.

Отмечается, что посла вызвал на беседу генсек австрийского МИДа Йоханнес Петерлик. Также он потребовал отменить запрет на въезд журналиста Вершюца.

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«Петерлик недвусмысленно потребовал от посла, чтобы украинская сторона предоставила доказательства обвинений в адрес многолетнего и опытного корреспондента ORF», — говорится в сообщении МИДа.

Ранее сообщалось, что МИД Австрии обвинил Украину в цензуре из-за недопуска на территорию страны корреспондента ORF.