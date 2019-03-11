Порошенко перечислил «врагов» Украины

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Украинский президент Петр Порошенко перечислил «врагов» страны, которые препятствуют ее вступлению в НАТО и Евросоюз. Об этом пишут «Украинские новости».

Как отмечается, глава государства высказался по этому поводу во время визита в Житомирскую область.

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«Мы не должны забывать, что не только Путин создает препятствия на нашем пути в ЕС и НАТО. У нас есть еще один враг», — сказал Порошенко.

Он добавил, что еще одним противником страны является бедность. Президент подчеркнул, что нынешнее положение страны является унизительным, а также заявил о готовности принять шаги для ее решения.

Ранее Порошенко заявил, что страна смогла освободиться от «культурной оккупации», а украинский язык занял «подобающее место» в обществе.