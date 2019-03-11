В конгрессе США не смогли назвать Асада «военным преступником»

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Член палаты представителей конгресса США Тулси Габбард не смогла назвать президента Сирии Башара Асада «военным преступником» после своих предыдущей высказываний в его адрес, сообщает Mediaite.

В 2017 году Габбард посетила Сирию, чтобы встретится с президентом Башаром Асадом. После встречи она заявила, что будет добиваться «окончания войны» из-за которой страдают люди.

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Однако 10 марта Габбард не смогла дать однозначный ответ на вопрос считает ли она Асада «военным преступником».

«Вопросы, ранее поднятые мной, были очень конкретными в отношении инцидентов, которые администрация (президента США Дональда. – «Газета. Ru») Трампа пыталась использовать в качестве предлога для начала военной атаки США в Сирии», — отметила Габбард.