Пенса пристыдили за поддержку связавшегося с порнозвездой Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Пит Буттигег осудил лояльность вице-президента Майка Пенса к президенту Дональду Трампу, сообщает Associated Press.

Мэр города Саут-Бенда, штат Индиана, заявил, что не понимает решительной поддержки Пенсом президента США.

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«Как мог Пенс позволить себе стать поклонником связавшегося с порнозвездой президента? Означает ли это, что Пенс перестал верить в Писание и начал верить в Дональда Трампа?», — добавил кандидат.

Ранее Федеральный суд США отклонил иск порноактрисы Сторми Дэниелс, которая требовала признать недействительным соглашение о неразглашении информации о ее связи с президентом США Дональдом Трампом.