В Госдепе прокомментировали инцидент с миной в багаже сотрудника посольства

В Государственном департаменте США прокомментировали инцидент с миной, которую обнаружили в багаже сотрудника американского посольства в России в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается в заявлении ведомства, мина была безвредной и не представляла никакой опасности для окружающих.

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Подчеркивается, что Госдеп урегулировал эту ситуацию, а дипломату было позволено покинуть Россию.

Об обнаружении минометной мины в багаже американского дипломата в Шереметьево днем 9 марта сообщил российский МИД. Позднее официальный представитель ведомства Мария Захарова не исключила возможности того, что инцидент с миной в Шереметьево был провокацией.