В Госдепе рассказали о судьбе пронесшего мину в Шереметьево дипломата

Представитель Госдепартамента США сообщил, что сотрудник американского посольства в России, у которого в багаже в Шереметьево обнаружили мину, покинул российскую территорию, передает ТАСС.

По его словам, найденная в багаже мина не представляла опасности для окружающих.

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«Мы в курсе об инциденте в московском аэропорту Шереметьево с участием лица из посольства США. Ситуация была исчерпана, и этому человеку было позволено покинуть Россию после того, как объект [мина] был изъят из его багажа», — заявил представитель Госдепа.

Об обнаружении минометной мины в багаже американского дипломата в Шереметьево днем 9 марта сообщил российский МИД. Позднее официальный представитель ведомства Мария Захарова не исключила возможности того, что инцидент с миной в Шереметьево был провокацией.