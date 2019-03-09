В Раде призвали отказаться от санкций
Депутат Верховной рады и кандидат в президенты Евгений Мураев заявил, что Украине нужно постепенно отказаться от санкций. Об этом он рассказал в интервью ATV, запись которого размещена у него на ютубе.
По его словам, это будет способствовать развитию экономики страны.
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«Необходимо конструктивно проводить переговоры, заканчивать конфликт, реинтегрировать Донбасс, поэтапно отменять санкции», — заявил Мураев.
Он добавил, что украинским властям стоит также пересмотреть соглашение об ассоциации с Евросоюзом.
Ранее сообщалось, что депутат Рады рассказала о переходе украинцев на дрова из-за высоких цен на газ.