Президент Финляндии одобрил отставку правительства после просьбы премьера

Президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил отставку правительства после просьбы финского премьер-министра Юха Сипиля, передает Reuters.

До этого финский премьер обратился к лидеру страны с официальным прошением об отставке правительства.

Поводом для отставки послужили провалы реформы здравоохранения и систем социального обеспечения, по которой правительство не смогло договориться, уточняет издание.

Ранее финский премьер подаст президенту прошение об отставке правительства.