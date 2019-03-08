В сети появилось видео, как Трамп забыл жену на пороге Белого дома

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В сети появилось видео, как американский лидер Дональд Трамп и премьер Чехии Андрей Бабиш, увидев друг друга, забыли о своих женах. Об этом сообщает Newsweek.

Трамп и его жена Меланья встретили Бабиша и его супругу Монику в Вашингтоне. После рукопожатия американский президент и премьер Чехии отправились в Белый дом, забыв, что их ждут жены. Женщины посмотрели друг на друга, пожали плечами и пошли вслед за мужьями, уточняет издание.

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Многие пользователи раскритиковали поступок Трампа. Также некоторые напомнили, что президент США и до этого забывал про свою жену. В день инаугурации он пошел приветствовать экс-президента США Барака Обаму и бывшую первую леди Мишель Обаму, не дождавшись выходившую из автомобиля жену. В январе 2018 года Трамп прикрывал себя зонтом в международном аэропорту во Флориде, оставив супругу и сына без укрытия.

Ранее сообщалось, что увидевший премьера Чехии Трамп забыл про жену.