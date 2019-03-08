Увидевший премьера Чехии Трамп забыл про жену

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Президент США Дональд Трамп и чешский премьер-министр Андреей Бабиш, увидев друг друга, забыли о своих женах. Об этом сообщает Newsweek.

Отмечается, что Трамп и его жена Меланья встретили Бабиша и его супругу Монику в Вашингтоне. После рукопожатия американский президент и премьер Чехии отправились в Белый дом, забыв, что их ждут жены.

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Жена президента США Меланья Трамп и супруга чешского премьера Моника Бабиш отреагировали на забывчивость мужчин достаточно спокойно, уточняет издание.

Ранее Трамп забыл слова гимна США на матче колледжного американского футбола.