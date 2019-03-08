«Хаос, тревога и возмущение»: Гуайдо о блэкауте в Венесуэле
Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо заявил, что нынешнее отключение света в стране является рекордным по своей продолжительности. Об этом он написал в своем твиттере.
По его словам, в Каракасе не было света около шести часов, а в общей сложности крупная авария затронула 22 штата страны.
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«Хаос, тревога и возмущение», — описал Гуайдо настроение в столице.
Он также подчеркнул, что данная ситуация является следствием «неэффективности узурпатора» Николаса Мадуро, который является президентом страны. По словам Гуайдо, «восстановить страну и электричество» можно только методом «свержения» режима Мадуро.
Ранее Мадуро заявлял, что «американские империалисты» объявили Венесуэле «энергетическую войну».