В Таиланде выдвинувшей принцессу в премьеры партии грозит роспуск

В Таиланде конституционный суд принял решение распустить оппозиционную партию «Тхаи Ракса Чаат». Об этом сообщает Bangkok Post.

Уточняется, что лидерам партии не разрешено заниматься политической деятельностью 10 лет.

Такое решение было принято после того, как партия выдвинула на пост премьера страны принцессу Убон Раттану, являющейся сестрой короля Маха Ваджиралонгкорна.

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Согласно Конституции страны, члены королевской семьи должны оставаться политически нейтральными. Тем самым, партия нарушила закон, выдвинув на пост премьера принцессу.

«Вступление принцессы в политику...может привести к концу института монархии», — говорится в решении суда.

Ранее сообщалось, что король Таиланда выступил против выдвижения своей сестры на пост премьера, назвав это решение «неуместным» и неконституционным.​