В США похвалили Белоруссию за позицию по Крыму

Зампомощника госсекретаря США Джордж Кент похвалил Белоруссию за «непризнание российской юрисдикции над Крымом», передаетРИА «Новости».

Кент заявил, что в США и в «большинстве стран мира» поддерживают позицию Минска в вопросе территориальной принадлежности полуострова.

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«Принципиальная позиция Белоруссии... приветствуется и поддерживается Соединенными Штатами», — подчеркнул Кент.

Ранее Лукашенко рассказал, признал ли он Крым российским.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.