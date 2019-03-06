МВД Украины запретило националистам применять силу на выборах

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что националисты не имеют права применять силу на избирательных участках во время выборов президента страны. Об этом говорится на сайте ведомства.

Он уточнил, что влияние на ситуацию силовыми методами недопустимо.

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«Приемлемо только сотрудничество и апелляция к законным силам правопорядка. Любые попытки силового вмешательства в избирательный процесс будут решительно и, при необходимости, жестко пресекаться», —отметил он.

Также Аваков призвал всех, кто заинтересован в проведении честных выборов, использовать только законные методы.