Медведев погулял по Люксембургу и случайно встретил идущих с работы министров
После встречи с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем премьер-министр России Дмитрий Медведев погулял по историческому центру города, передает РИА «Новости».
Медведев и Беттель совершили прогулку по старой узкой улице Сен-Эспри.
В ходе прогулки Беттель отклонился от заранее согласованного маршрута и показал Медведеву свою любимую шоколадную лавочку, хозяина которой он приветствует каждый день.
На середине дороги делегация встретила министра юстиции Люксембурга Феликса Браза, который возвращался с работы.
Через некоторое время премьеры России и Люксембурга также встретили главу МИД страны Жана Ассельборна и Великого герцога Анри.
При этом Беттель заверил Медведева, что все встречи были случайны.
«Теперь вы знакомы почти со всеми жителями Люксембурга», — пошутил Беттель.
После прогулки главы правительств России и Люксембурга посетили городской музей истории.