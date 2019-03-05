Медведев погулял по Люксембургу и случайно встретил идущих с работы министров

После встречи с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем премьер-министр России Дмитрий Медведев погулял по историческому центру города, передает РИА «Новости».

Медведев и Беттель совершили прогулку по старой узкой улице Сен-Эспри.

В ходе прогулки Беттель отклонился от заранее согласованного маршрута и показал Медведеву свою любимую шоколадную лавочку, хозяина которой он приветствует каждый день.

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На середине дороги делегация встретила министра юстиции Люксембурга Феликса Браза, который возвращался с работы.

Через некоторое время премьеры России и Люксембурга также встретили главу МИД страны Жана Ассельборна и Великого герцога Анри.

При этом Беттель заверил Медведева, что все встречи были случайны.

«Теперь вы знакомы почти со всеми жителями Люксембурга», — пошутил Беттель.

После прогулки главы правительств России и Люксембурга посетили городской музей истории.