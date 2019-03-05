Лукашенко заявил о готовности пересмотреть подход к интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями заявил, что Минск готов к пересмотру подхода к интеграции с Россией.

Об этом сообщает «БелТА».

Президент Белоруссии в ходе совещания напомнил, что российское руководство выступило с инициативой пересмотра подходов к интеграции.

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«Мы к этому готовы», — отметил Лукашенко.

По его словам, на уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов двух стран.

Лукашенко предложил на совещании посмотреть, каковы есть ли итоги работы по этому направлению.

Ранее Лукашенко рассказал о разозлившем его разговоре с Медведевым.