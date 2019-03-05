Лукашенко заявил о готовности пересмотреть подход к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями заявил, что Минск готов к пересмотру подхода к интеграции с Россией.
Об этом сообщает «БелТА».
Президент Белоруссии в ходе совещания напомнил, что российское руководство выступило с инициативой пересмотра подходов к интеграции.
Реклама
«Мы к этому готовы», — отметил Лукашенко.
По его словам, на уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов двух стран.
Лукашенко предложил на совещании посмотреть, каковы есть ли итоги работы по этому направлению.
Ранее Лукашенко рассказал о разозлившем его разговоре с Медведевым.