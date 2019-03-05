WSJ узнала о просьбе к Трампу помиловать его экс-адвоката

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Адвокат бывшего юриста президента США Майкла Коэна в прошлом году обратился к юристам американского лидера Дональда Трампа и поставил вопрос о возможном помиловании, узнала газета The Wall Street Journal.

Со ссылкой на собственные источники газета пишет, что вопрос возможного помилования Коэна был поднят в апреле 2018 года после того, как агенты ФБР провели рейд в его доме, офисе и гостинице, говорится в материале. Адвокаты Трампа — Джей Секулов, Рудольф Джулиани и Джоанна Хендон — отвергли идею помилования, однако Джулиани сказал, что это может произойти в будущем, сообщает WSJ.

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В то время интересы Коэна представлял адвокат Стивен Райан. Он обсуждал изъятые в ходе обыска документы с адвокатами Трампа, говорится в материале. По информации источников, адвокат Коэна тогда намекнул, что если надежды на помилование нет, то Коэн начнет сотрудничать с федеральными прокурорами. Отмечается, что после этого бывший адвокат Трампа сменил защиту, в настоящее время его интересы представляет Лэнни Дэвиc. Также после Коэн несколько раз контактировал со специальным прокурором Робертом Мюллером, который ведет «российское дело».

В настоящее время в конгрессе расследуют переговоры между двумя сторонами. В прошлом году Майкл Коэн признал себя виновным в даче ложных показаний перед конгрессом.

Ранее сообщалось, что экс-адвоката Трампа снова допросят в конгрессе США.