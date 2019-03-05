Клинтон отказалась от участия в выборах 2020 года

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Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявил, что не будет баллотировать в президенты страны на выборах в 2020 году. Об этом сообщает CNN.

По ее словам, она не собирается участвовать в президентской гонке 2020 года.

Она также добавила, что планирует продолжить работать и отстаивать свои убеждения.

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Клинтон подчеркнула, что наслаждается жизнью писателя, активиста и бабушки.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обвинил Клинтон в «сговоре» с Россией.