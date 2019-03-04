Трамп продлил санкции против России
Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные Соединенными Штатами из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление Белого дома.
В пояснительной записке отмечается, что действия России в регионе представляют «неординарную и чрезвычайную угрозу» интересам нацбезопасности и внешней политике США.
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Трамп продлил пакет санкций, которые были введены его администрацией 20 сентября 2018 года, а также 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года аппаратом предыдущего президента США.
Ранее сообщалось, что в США хотят ввести санкции против 24 сотрудников ФСБ.