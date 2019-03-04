Орешкин хотел бы поработать президентом

Министр экономического развития страны Максим Орешкин заявил, что хотел бы поработать президентом России, передает РИА «Новости».

Он считает, что еще «многого не сделал», но хотел бы сделать.

«Работа президента любому управленцу точно была бы интересна с точки зрения сути и содержания», — добавил Орешкин.

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Однако, по его словам, эта работа «чудовищна» с точки зрения нагрузки.

«Чем выше уровень, тем больше нагрузка. И, если ты хочешь реально что-то сделать для страны, эта нагрузка сумасшедшая», — подчеркнул Орешкин.

Ранее Орешкин допустил продление надзорных каникул.