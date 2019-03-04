Медведев поделился «худшими подозрениями» о выборах на Украине

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете «Труд» выразил сомнения в том, что предстоящие выборы президента Украины пройдут без фальсификаций.

По его словам, президентская гонка на Украине проходит «с грубейшими нарушениями общепринятых демократических норм», в том числе европейских. В частности, премьер напомнил о запрете гражданам России быть наблюдателями на украинских выборах и закрытии избирательных участков на российской территории.

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«Важно, будет ли эта победа честной, будут ли эти выборы легитимными, без фальсификаций. Недавние события заставляют подозревать худшее», — сказал Медведев.

Он отметил, что запрет россиянам выступать в роли наблюдателей на выборах свидетельствует о том, что «правящему режиму есть что скрывать».

Ранее Медведев завил о готовности к диалогу с новым руководством Украины.