Медведев высказался о целях России и США в Венесуэле

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете «Труд» выразил обеспокоенность высказываниями США о возможном военном вмешательстве в Венесуэлу, отметив, что целью России в этой ситуации является достижение мира.

По его словам, кризис в Боливарианской республике не является вопросом глобального противостояния России и США. Российский премьер полагает, что «глобальная оппозиция» в отношениях Москвы и Вашингтона «давно отсутствует», несмотря на напряженность в отношениях двух стран.

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«Такие штампы в духе холодной войны обманчивы. Они только помогают отвлечь внимание от сути происходящего в Боливарианской Республике», — заявил Медведев.

Глава правительства России отметил, что США «в духе доктрины Монро» вновь взяли курс на смещение неугодных правительств в зарубежных странах, и призвал задуматься над этим «всех наших латиноамериканских друзей».

«Результат, которого хочет Россия, — это мир в Венесуэле. Этого можно достичь только посредством международного всестороннего уважительного диалога», — добавил Медведев.

Он подчеркнул, что «непримиримой» оппозицию в Венесуэле делает «мощное влияние из-за рубежа».

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон стремится создать коалицию для смены власти в Венесуэле.