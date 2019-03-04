Медведев высказался о целях России и США в Венесуэле
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете «Труд» выразил обеспокоенность высказываниями США о возможном военном вмешательстве в Венесуэлу, отметив, что целью России в этой ситуации является достижение мира.
По его словам, кризис в Боливарианской республике не является вопросом глобального противостояния России и США. Российский премьер полагает, что «глобальная оппозиция» в отношениях Москвы и Вашингтона «давно отсутствует», несмотря на напряженность в отношениях двух стран.
«Такие штампы в духе холодной войны обманчивы. Они только помогают отвлечь внимание от сути происходящего в Боливарианской Республике», — заявил Медведев.
Глава правительства России отметил, что США «в духе доктрины Монро» вновь взяли курс на смещение неугодных правительств в зарубежных странах, и призвал задуматься над этим «всех наших латиноамериканских друзей».
«Результат, которого хочет Россия, — это мир в Венесуэле. Этого можно достичь только посредством международного всестороннего уважительного диалога», — добавил Медведев.
Он подчеркнул, что «непримиримой» оппозицию в Венесуэле делает «мощное влияние из-за рубежа».
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон стремится создать коалицию для смены власти в Венесуэле.